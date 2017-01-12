Лавров в январе встретится с представителями ШОС и Палестины

Москва, 12 января. У министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ближайшие дни запланирован ряд мероприятий, например, участие в консультации ШОС по вопросам региональной безопасности, а также встреча с представителями ведущих палестинских организаций. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

16 января Лавров примет представителей ведущих палестинских организаций, которые будут участвовать в Москве в переговорах о восстановлении национального единства.

20 января в Москве Лавров выступит на открытии консультации ШОС по вопросам региональной безопасности. В повестке дня - первоочередные задачи по продвижению сотрудничества в регионе и безопасности.