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Ляшко послал украинских «министров-даунов» на помойку
Украина

Ляшко послал украинских «министров-даунов» на помойку

Сегодня 15:59
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Ляшко послал украинских «министров-даунов» на помойку

Киев, 12 января. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обозвал членов кабмина страны «правительственными даунами». Так политик прокомментировал заявления вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе о том, что ЕС отказал Киеву в кредите на 600 млн долларов из-за моратория на вывоз леса-кругляка. 

Зампреда правительства Ляшко обозвал «ставленницей олигарха космополита Пинчука», а также «олигархической подсадной уткой», которая, по его мнению, врет о бесполезности действующего моратория и о нарушении обязательств Украины перед ВТО и ЕС. 

Кроме того, главный украинский радикал с возмущением добавил, что Киев позабыл о том, что главным обязательством власти является преодоление бедности и создание рабочих мест для украинцев.

«Украинцам нужна работа, а не рабские кредиты, цена которых — безземелье, безлесье и безработица. Правительственные дауны, которые не отстаивают национальные интересы, идите на помойку!» — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

 

комментарии
Ярослава Замысловатова
#олег ляшко
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