Порошенко доверил Одесскую область создателю биометрических паспортов

Киев, 12 января. Президент Украины Петр Порошенко официально представил нового председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.

С 2011 года Степанов возглавлял комбинат «Украина», который занимается выпуском биометрических паспортов.

Как передает Газета.Ru, перед новым губернатором поставлена задача привести в порядок дороги в области, а также организовать выплату субсидий населению. Порошенко планирует уже весной изучить первые результаты работы чиновника.

Напомним, ранее бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал президента Украины Петра Порошенко «главным барыгой страны».

Читайте по теме: США окончательно разочаровались в антикоррупционных реформах в Одессе