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Порошенко доверил Одесскую область создателю биометрических паспортов
Украина

Порошенко доверил Одесскую область создателю биометрических паспортов

Сегодня 15:55
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Порошенко доверил Одесскую область создателю биометрических паспортов

Киев, 12 января. Президент Украины Петр Порошенко официально представил нового председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.

С 2011 года Степанов возглавлял комбинат «Украина», который занимается выпуском биометрических паспортов.

Как передает Газета.Ru, перед новым губернатором поставлена задача привести в порядок дороги в области, а также организовать выплату субсидий населению. Порошенко планирует уже весной изучить первые результаты работы чиновника.

Напомним, ранее бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал президента Украины Петра Порошенко «главным барыгой страны».

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