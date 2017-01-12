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Власти Петербурга о передаче Исаакиевского собора церкви: Не ищите черную кошку, ее там нет
Россия

Власти Петербурга о передаче Исаакиевского собора церкви: Не ищите черную кошку, ее там нет

Сегодня 15:45
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Власти Петербурга о передаче Исаакиевского собора церкви: Не ищите черную кошку, ее там нет

Санкт-Петербург, 12 января. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял окончательное решение о передаче музея-памятника Исаакиевский собор во владение Российской православной церкви. Свой ответ он дал после личного обращения российского патриарха Кирилла, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей из Санкт-Петербургской епархии, где обсуждаются подробности передачи храмового здания.

Председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) рассказал журналистам, что патриарх Кирилл написал письмо губернатору городу Георгию Полтавченко  вопросом о готовности властей Петербурга снова поставить вопрос о передаче Исаакиевского собора во владение Российской православной церкви.

«Георгий Сергеевич ответил, что сейчас готовы, — цитирует губернатора Шевкунов, — поэтому уже после крещенских праздников в соответствии со всеми буквами законами поступят все необходимые распоряжения и официальные заявления властей».

Напомним, что в «битве за Исаакий», которая развернулась в 2016 году, глава Санкт-Петербурга оставил за собором статус музея-храма.

«Сейчас сменилось время, сменилась обстановка, пришло новое понимание и новая оценка событий, отсюда и новое решение, — прокомментировал поворот в судьбе Исаакия вице-губернатор Михаил Мокрецов. — Есть решение высшей инстанции, теперь мы перешли к технике исполнения. Она очень сложная, но патриархия обладает достаточной квалификацией, чтобы не допустить процедурных и технических ошибок, которые позволят поставить под сомнение легитимность передачи».

Вице-губернатор попросил общество «не искать черную кошку там, где ее нет» — то есть, в процедуре передачи храма во владение РПЦ. Между тем, представители церкви так и не назвали точные даты перехода Исаакиевский собор в новый статус и объем финансирования, который планируют предоставить на содержание и реставрацию уникального петербургского памятника архитектуры.

комментарии
Алексей Громов
#георгий полтавченко #тихон шевкунов
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