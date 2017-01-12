Пьяный лихач прокатил инспектора ДПС на капоте в Челябинске

Челябинск, 12 января. Полицейский в Челябинской области проявил истинный героизм во время ночного дежурства на заснеженных улицах. По городу на большой скорости несся 20-летний пьяный лихач. Но теперь его будущее как автолюбителя более чем туманно.

«Аккуратно, аккуратно, человек на машине! Инспектор на капоте!» — переговаривались по рациям наряды полиции, видя, как их коллега мчится на капоте машины подвыпившего водителя, пытаясь задержать правонарушителя, сообщает «URA.RU». Сотрудник полиции получил ушиб головы и ссадины на руках. Видеорегистратор служебного автомобиля запечатлел, как все это время инспектор предпринимал попытки разбить стекло и остановить нарушителя.