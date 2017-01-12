Лавров обсудит с главой МИД Австрии взаимодействие в ОБСЕ

Москва, 12 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен обсудить с австрийским коллегой Себастьяном Курцем взаимодействие на площадке ОБСЕ, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга.

Захарова отметила, что 18 января у Лаврова запланирована встреча с действующим председателем ОБСЕ Курцем. Российский министр обсудит с главой МИД Австрии состояние политических, гуманитарных культурных двусторонних связей стран, а также поговорит о взаимодействии на площадке ОБСЕ.