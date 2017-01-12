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Путин назначил нового главу Адыгеи
Политика

Путин назначил нового главу Адыгеи

Сегодня 15:41
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Путин назначил нового главу Адыгеи

Москва, 12 января. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мурата Кумпилова исполняющим обязанности главы Республики Адыгея. Об этом сообщает пресс-­служба Кремля.

Ранее бывший глава Адыгеи Аслан Тхакушинов заявил о намерении уйти в отставку, предложив президенту кандидатуру Мурата Кумпилова на пост главы республики. В свою очередь Владимир Путин положительно отреагировал на предложенную кандидатуру, отметив, что Мурат Кумпилов знает проблемы и задачи, которые стоят перед республикой.

Также глава государства поблагодарил Аслана Тхакушинова за работу на посту главы республики.

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Кирилл Иванов
#владимир путин
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