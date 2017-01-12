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Президент Чехии призвал отменить бесполезные санкции против России
Политика

Президент Чехии призвал отменить бесполезные санкции против России

Сегодня 15:36
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Президент Чехии призвал отменить бесполезные санкции против России

Прага, 12 января. Президент Чехии Милош Земан  призвал отменить санкций против России. Ограничительные меры не имеют никакого эффекта и только укрепляют позиции властей РФ, считает он. Земан также напомнил, что ранее уже неоднократно публично заявлял о необходимости отменить санкции.

«Я вообще против санкций, так как практика продемонстрировала, что они совершенно неэффективны. Даже — контрпродуктивны», — заметил Земан в интервью словацкому сетевому телеканалу Tablet.

Антироссийские санкции, по его мнению, только укрепили единство граждан РФ и позиции руководства России. «Если вы введете санкции, народ объединится со своим вождем. Его популярность только возрастет», — подчеркнул чешский лидер.

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Ярослава Замысловатова
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