Ученые назвали срок женской верности

Нью-Йорк, 12 января. Несмотря на то, что именно мужчины считаются неустойчивыми в постоянных отношениях и склонными к поиску новых любовных приключений, прекрасному полу также свойственна «тяга к перемене мест». Как выяснили ученые, спустя пять лет жизни с одним и тем же партнером женщины начинают подсознательно задумываться о новых отношениях.

В плане личного общения это может отразиться самым неприятным образом — результаты исследования свидетельствуют о том, что женщины становятся раздражительными и начинают крайне критично относиться к своему спутнику жизни. В то же время, если у них начинаются новые отношения, к новому избраннику женщины вовсе не склонны применять повышенные стандарты.

Психологи, впрочем, настаивают на том, что пятилетний срок не является приговором для отношений — в случае, если дама устала от своего кавалера, пара может попробовать ненадолго разойтись или организовать какое-нибудь торжественное событие, которое позволит им «перезагрузить» отношения.