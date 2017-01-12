Facebook займется разработкой технологии чтения мыслей

Менло-Парк (Калифорния, США), 12 января. Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг сообщил, что социальная сеть приступит к разработке нейрокомпьютерных технологий, с помощью которых будет возможно читать и передавать мысли. Соответствующую информацию приводит издание Business Insider.

Так, в ходе очередной сессии вопросов и ответов Цукерберг выразил уверенность, что передача мысли с помощью компьютерных технологий возможна, и однажды люди смогут общаться друг с другом таким образом. «Вы просто подумаете о чем-то, и ваши друзья смогут вас «услышать»», — отметил глава Facebook.

Отметим, что в прошлом году Facebook был сформирован Building 8 — секретное исследовательское подразделение. Его сотрудники разрабатывают технологии для передачи мыслей с помощью компьютеров.

Ранее издание «Индикатор» сообщало, что исследователи из Медицинской школы университета Дьюка изучили структуру белка MurJ, который необходим для строительства клеточных стенок бактерий.