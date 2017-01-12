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Политика
Фантазии Киева о танках ВСУ в Москве напомнили Пушкову мечты союзников Гитлера

Фантазии Киева о танках ВСУ в Москве напомнили Пушкову мечты союзников Гитлера

15:26  12 Января 2017
2008

Фантазии Киева о танках ВСУ в Москве напомнили Пушкову мечты союзников Гитлера

Москва, 12 января. Российских политиков рассмешили слова украинского депутата, который утверждал, что украинская армия при желании может захватить Москву и провести там танковый парад. 

По словам члена Совета Федерации Алексея Пушкова, делающие подобные заявления украинцы напоминают польских генералов, которые мечтали вместе с Гитлером провести парад победителей на Красной площади.

«Глупые фантазии о «параде украинской армии» на Красной площади сродни мечтам польских генералов о совместном параде гитлеровских и польских войск в Москве», — пишет он в Twitter.

Напомним, что ранее депутат Верховной рады Андрей Тетерук заявил, что украинская армия при желании может разгромить российскую и провести танковый парад в Москве.

#алексей пушков
Геннадий Плющев
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