Фантазии Киева о танках ВСУ в Москве напомнили Пушкову мечты союзников Гитлера

Москва, 12 января. Российских политиков рассмешили слова украинского депутата, который утверждал, что украинская армия при желании может захватить Москву и провести там танковый парад.

По словам члена Совета Федерации Алексея Пушкова, делающие подобные заявления украинцы напоминают польских генералов, которые мечтали вместе с Гитлером провести парад победителей на Красной площади.

«Глупые фантазии о «параде украинской армии» на Красной площади сродни мечтам польских генералов о совместном параде гитлеровских и польских войск в Москве», — пишет он в Twitter.

Напомним, что ранее депутат Верховной рады Андрей Тетерук заявил, что украинская армия при желании может разгромить российскую и провести танковый парад в Москве.