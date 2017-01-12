Войска ЮВО получат почти две тысячи единиц боевой техники в 2017 году

Ростов-на-Дону, 12 января. Части и соединения Южного восточного округа получат на вооружение авиационную технику, суда обеспечения, ракетные комплексы и новые РЛС.

Войска ЮВО получат новые самолеты Су-25СМ и Су-24М, а также вертолеты Ми-26 и Ка-27М. Специалисты связи и ПВО возьмут на вооружение радиолокационные станции «Зоопарк» и «Аистенок», зенитчикам будут поставлены комплексы «Панцирь» и «Тунгуска», военных моряков снабдят тральщиком «Георгий Курбатов» и буксиром «Сергей Балк», а также катерами и судами обеспечения. До 2020 года войска ЮВО будут перевооружены новейшими образцами техники на 70%.