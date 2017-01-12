Медведев о зарубежных политиках: Зажигают не по-детски

Москва, 12 января. Некоторые зарубежные политики зажигают не по-детски, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время Гайдаровского форума.

Медведев отметил, что его речь не является программным выступлением форума. Премьер отметил, что просто хочет поделится своим виденьем текущей ситуации в мире. Он подчеркнул, что не будет «мучить» собравшихся «всякими этими занудными длинными выступлениями».

«Это просто было бы с моей стороны неправильно, тем более, что в мире так много интересного происходит, — обратил внимание Медведев. — В некоторых странах политики сейчас зажигают, как у нас говорят, не по-детски, что называется».

Он отметил, что Россия намерена развивать международную торговлю, а также создавать собственные цепочки добавленной стоимости и более активно участвовать во внешнеэкономических союзах и соглашениях.

Ранее в правительстве России назвали разумным возобновление экономических отношений с США.