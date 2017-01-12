Захарова смехом ответила на вопрос о новых санкциях США

Москва, 12 января. Идея американских сенаторов ввести санкции против нефтегазовой отрасли России напоминает бред, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга.

Журналисты попросили Захарову прокомментировать идею сенаторов США ввести новые санкции против России, которые будут касаться ее нефтегазовой отрасли.

«Вы задали вопрос и улыбаетесь, а хотите чтобы я серьезно отвечала!» — обратила внимание представитель внешнеполитического ведомства России и рассмеялась.

Захарова спросила у журналистов разрешения не комментировать эту идею американских сенаторов, добавив, что многие их слова и действия похожи на бред.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что российский энергетический сектор вполне способен самостоятельно определиться с ответом в случае, если в США будет принят законопроект о введении новых антироссийских санкций.