На западе Мосула террористы ИГ совершили случайный самоподрыв

Багдад, 12 января. Два боевика «Исламского государства» (ИГ) случайно подорвали себя при перевозке взрывчатки в западной части Мосула.

О происшествии журналистам сообщили местные жители. По словам очевидцев, случайный самоподрыв боевики совершили накануне в районе Нейнова.

Данные о взрыве подтвердил военный источник канала «Аль-Манар». «Два боевика ИГслучайно подорвали себя с помощью своей же взрывчатки, перевозку которой они осуществляли на автомобиле неподалеку от района Ар-Рисаля в западной части Мосула», — уточнил он.

По его словам, взрыв был достаточно сильным, так как террористы перевозили около 50 кг взрывчатых веществ для дальнейшего использования его в ходе ведения боевых действий. «В ближайших к взрыву жилых районах есть жертвы среди мирного населения», — подчеркнул источник канала.

Напомним, группировка «Исламское государство» запрещена в России по решению Верховного суда РФ.