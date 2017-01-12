Путин раскрыл секрет своей выносливости

Москва, 12 января. Глава Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что ему помогает справиться с большой рабочей нагрузкой. По словам российского лидера, этому он обязан занятиям дзюдо и самбо.

Так, во время рабочей встречи глава республики Адыгея Аслан Тхакушинов поблагодарил Путина за постоянную поддержку за все время совместной работы. Далее он называл президента России Perpetuum Mobile, поинтересовавшись, как именно Путину удается выдержать такую нагрузку. «Это самбо, наверное, дзюдо», — спросил Тхакушинов. «Точно», — ответил российский лидер.

Напомним, ранее Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудили переговоры по Сирии в Астане.