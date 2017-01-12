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Два автобуса с пассажирами столкнулись в Казани, есть раненые
Происшествия

Два автобуса с пассажирами столкнулись в Казани, есть раненые

Сегодня 15:33
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Два автобуса с пассажирами столкнулись в Казани, есть раненые

Казань, 12 января. Столкновение двух маршрутных автобусов произошло в Казани. В ДТП пострадали семь человек, все они госпитализированы. Об этом сообщает Минздрав Татарстана. 

Уточняется, что ДТП произошло на проспекте Ямашева. Столкнулись два городских автобуса, следовавших по маршрутам №46 и №49. В результате пострадали семь человек, в том числе один ребенок. Все они госпитализированы. Взрослых доставили в городскую больницу №7, ребенка — в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются. 

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