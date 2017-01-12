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Домашние животные в России получат собственные ID
Россия

Домашние животные в России получат собственные ID

Сегодня 15:36
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Домашние животные в России получат собственные ID

Москва, 12 января. С 2018 года владельцам домашних животных придется снабжать своих питомцев чипами с уникальными идентификационными номерами (УИН). Об этом журналистам сообщил представитель министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Согласно предварительной информации, заместитель председателя российского правительства Аркадий Дворкович поручил профильным ведомствам до 15 февраля разработать «дорожную карту». Как передает издание «Известия», УИН получат лошади, крупный рогатый скот, олени, верблюды, домашняя птица, собаки, кошки, свиньи, кролики, пушные звери, пчелы и рыбы.

Напомним, ранее специальный представитель главы государства Сергей Иванов потребовал ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.

Читайте по теме: Путин: Отношение к животным должно быть человеческим, а не скотским

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Василий Съедин
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