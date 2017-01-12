Украинский комментатор предложил россиянам отметить серебро биатлонистов «Боярышником»

Киев, 12 января. Украинский спортивный комментатор Андрей Столярчук пошутил про массовое отравление «Боярышником», подводя итоги пятого этапа мужской эстафеты по биатлону в Рупольдинге, где россияне заняли второе место.

«Сегодня наши дорогие друзья будут пить свой элитный национальный алкогольный напиток «Боярышник» лишь за серебро российской команды. Хотя, отдадим должное, очень пристойно выглядели россияне», — сказал он.

Отметим, что украинские биатлонисты пришли к финишу четвертыми. Первые три призовых места распределили между собой Норвегия, Россия и Германия.

Это уже не первый раз, когда представители Украины шутят про массовое отравление «Боярышником». Ранее гибель 78 человек в Иркутске нашли забавным советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков и посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.