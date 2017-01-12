Шансонье Новиков уехал в Эмираты, несмотря на подписку о невыезде

Москва, 12 января. Певец Александр Новиков, подозреваемый в хищении средств пайщиков при строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс» выехал за пределы РФ, нарушив ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом говорится в его письме, которое было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

«Уехал за границу на пять дней по личным делам. Подписка о невыезде не ограничивает в перемещениях. Единственное, надо извещать по телефону следователя, куда поехал и когда вернусь. Все комментарии и интервью федеральным телеканалам дам по возвращении», — говорится в письме Новикова.

При этом как сообщают некоторые СМИ, Новиков уехал отдыхать в Объединенные Арабские Эмираты.

Стоит напомнить, что Новиков обвиняется в махинациях с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» на сумму в 35,6 миллиона рублей. Сам певец вины не признает, заявляя, что является в данном деле потерпевшим.