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Захарова дала Киеву шанс избежать ответа в ОБСЕ за блокировку «Дождя»
Политика

Захарова дала Киеву шанс избежать ответа в ОБСЕ за блокировку «Дождя»

Сегодня 15:28
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Захарова дала Киеву шанс избежать ответа в ОБСЕ за блокировку «Дождя»

Москва, 12 января. В случае, если станет известно, что сообщения о намерении Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию запретить вещание телеканала «Дождь» на территории Украины, российский МИД обязательно поставит вопрос о правомерности подобных действий перед ОБСЕ. 

Пока что, впрочем, официально подтверждения о запрете вещания телеканала «Дождь» на Украине не было.

«Это правда, что нацсовет Украины по ТВ обязал провайдеров отключить «Дождь»? — написала в своем Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. — Надеюсь, что до такой цензуры киевские власти ещё не докатились. Но если эта информация соответствует действительности, мы обязательно информируем ОБСЕ».

Проблемы у российского телеканала «Дождь» на Украине возникли из-за рекламного законодательства, а также распространения информации о том, что полуостров Крым является частью Российской Федерации — это было расценено как «покушение на украинский суверенитет».

Несколько дней назад представители украинской общественной организации «Рапира» «наехали» на украинского кабельного оператора «Клён», требуя исключить «Дождь» из сетки вещания.

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Валентин Меликов
#мария захарова
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