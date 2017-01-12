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Быстрое развертывание сил США угрожает безопасности Европы — МИД РФ
Весь мир

Быстрое развертывание сил США угрожает безопасности Европы — МИД РФ

Сегодня 15:21
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Быстрое развертывание сил США угрожает безопасности Европы — МИД РФ

Москва, 12 января. Заместитель главы МИД России Алексей Мешков заявил, что поспешное развертывание военных сил США в Европе дестабилизирует ситуацию в регионе.

Заместитель главы министерства иностранных дел отметил, что в последние дни правления Барака Обамы Штаты экстренно наращивают военную группировку в странах Европы, это является дестабилизирующим фактором для всей системы европейской безопасности. Официально США называют усиление «ротационным принципом», на деле же это полномасштабная подготовка сил стран НАТО на границах Российской Федерации.

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Алексей Громов
#барак обама #алексей мешков
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