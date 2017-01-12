Москва, 12 января. Заместитель главы МИД России Алексей Мешков заявил, что поспешное развертывание военных сил США в Европе дестабилизирует ситуацию в регионе.

Заместитель главы министерства иностранных дел отметил, что в последние дни правления Барака Обамы Штаты экстренно наращивают военную группировку в странах Европы, это является дестабилизирующим фактором для всей системы европейской безопасности. Официально США называют усиление «ротационным принципом», на деле же это полномасштабная подготовка сил стран НАТО на границах Российской Федерации.