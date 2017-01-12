Захарова: В Алеппо возвращается мирная жизнь

Москва, 12 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как освобожденный в конце декабря прошлого года Алеппо возвращается к мирной жизни, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как отметила Захарова, мирная жизнь в городе действительно возвращается: подача воды и электричества возобновлена в ряде кварталов города. В городе работает отряд Международного противоминного центра Минобороны РФ.

«Ликвидированы 11 из 12 объектов по производству химоружия. Химическая демилитаризация практически завершена», — сообщила Захарова.



