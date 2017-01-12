Фабрику ИГ по производству «поясов смертников» и огромный арсенал нашли в Ираке

Багдад, 12 января. В освобожденном от оккупации ИГ* иракском районе Нейнова была обнаружена фабрика по производству «поясов смертников», а также огромные запасы оружия.

После освобождения района Нейнова в Ираке от оккупации ИГ («Исламское государство»*, ИГИЛ*, арабск. ДАИШ, запрещенная в России террористическая организация), в Интернете стали появляться новости о нахождении различных видов вооружения на занятых прежде террористами позициях.

Так, новостной портал NinevehMC сообщил о найденной фабрике ИГ по изготовлению различных взрывчатых веществ, в том числе печально известных «поясов смертников».

Помимо этого, часть фабрики была отведена под склад, где, по сообщению журналистов, хранились «огромные запасы различных видов вооружения».

* Организация запрещена на территории РФ.