Стало известно, почему Alfa Romeo прекратила поставки автомобилей в Россию

Москва, 12 января. Итальянский концерн Fiat Chrysler Automobiles решил временно «заморозить» поставки новых машин своей марки Alfa Romeo в Россию. Так, на официальном сайте российского представительства компании нет никакой информации о моделях авто и их наличии, имеется лишь телефон горячей линии.

По словам источника в автомобильном бизнесе, марка Alfa Romeo не уходит с российского рынка официально. При этом он отметил, что в самом деле, купить машину марки Alfa Romeo сейчас в России нельзя.

Согласно приведенным данным, уже в марте 2017 года поставки в РФ возобновятся. Так, две модели поступят продажу — это хетчбэки Giulietta и Alfa Romeo.

Источник также сообщил и о причинах прекращения поставок. По его словам, это связано с высокими ценами на автомобили Alfa Romeo, а также с необходимостью сертификации машин под требования системы экстренного оповещения о ДТП ЭРА-ГЛОНАСС, передает Life.

Ранее пресс-служба компании «АвтоВАЗ» сообщила, что реализация отечественного кроссовера LADA Xray на автомобильном рынке России в 2016 году почти достигли отметки 20 тысяч единиц.