Сирия, 12 января. Сирийская армия ликвидировала высокопоставленного командира ИГ* на востоке Хомса. Как сообщили в Госдуме РФ, США намеренно наносят авиаудары по территориям, находящимся в зоне перемирия. Бойцы SDF** продолжают атаковать позиции ИГ на западе от Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Как утверждает оппозиционный источник, боевики формирования «Джейш Аль-Ислам»*** в ходе ожесточенных столкновений в районе населенного пункта Хзарма, расположенного в Восточной Гуте на северо-востоке от Дамаска, отбили атаку Сирийской арабской армии (САА), нанеся численный урон правительственным подразделениям. Информация в настоящий момент проверяется.

Провинция Хомс

Военнослужащие правительственных войск провели массированную атаку опорных пунктов террористов ИГ в окрестностях города Аль-Карьятейн на юго-востоке провинции Хомс. В ходе наступления подразделения САА ликвидировали множество единиц техники боевиков, в том числе три танка. Кроме того, террористы понесли серьезный урон в численной силе. Сирийская авиация поддерживала атаку армии Сирии, нанося удары по местам концентрации сил ИГ. В ходе бомбардировки был разрушен важный пункт управления террористов в регионе. Уничтожены почти все боевики, которые находились внутри на момент удара.

Недалеко от населенного пункта Увейс в восточной части провинции Хомс в результате массированного артиллерийского обстрела со стороны сирийских войск был ликвидирован высокопоставленный командир ИГ Абу Хафс Аль-Машрифи. Аль-Машрифи занимал пост начальника службы безопасности формирования. Во время атаки также были уничтожены четверо боевиков из личной охраны командира, еще около десяти террористов получили ранения. Кроме того, были ликвидированы два транспортных средства ИГ.

Провинция Даръа

Подразделения правительственной армии контратакуют укрепленные районы боевиков террористических формирований на окраине населенного пункта Аль-Ядуда на западе от города Даръа. Военнослужащие ведут огонь по террористам из артиллерии и пулеметных установок. В результате под обстрелом со стороны САА были ликвидированы как минимум пять боевиков, также ликвидировано несколько единиц техники террористов.

Провинция Идлиб

Как сообщил член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк, авиаудары ВВС западной коалиции по территории провинции Идлиб подтверждают то, что США не заинтересованы в прекращении войны в Сирии. В ходе последних бомбардировок были убиты более 20 гражданских лиц. Кроме того, операция коалиции поставила под удар режим прекращения огня на территории САР. Таким образом, в то время как РФ находит мирные пути разрешения конфликта, проводит операции по разминированию городов, доставляет гумпомощь, американская сторона наносит удары по мирным объектам.

Провинция Ракка

В результате мощного взрыва, прогремевшего в населенном пункте Джоб Аль-Шаир на западе от города Ракка, погибли семь бойцов курдских отрядов народной самообороны (YPG). Взрыв произошел вблизи блокпоста сил операции «Гнев Евфрата». Предполагается, что сработавшее взрывное устройство было установлено террористами ИГ.

Отряды Сирийских демократических сил (SDF) наступают на опорные пункты боевиков ИГ в районе населенного пункта Аль-Аувидж, расположенного на западной окраине Ракки. Вертолеты ВВС западной коалиции оказывают поддержку с воздуха. Тем не менее бойцам SDF пока не удается продвинуться в регионе. В ходе ожесточенных боев обе стороны несут примерно равноценные потери в живой силе и технике.

Провинция Кунейтра

Военнослужащие сирийской армии открыли интенсивный артиллерийский огонь по боевикам террористических организаций на окраине города Жбата Аль-Хашаб на севере от Кунейтры в ответ на недавние обстрелы с направления позиций террористов. Правительственные силы также нанесли серию ударов из ракетных установок. Информация о результатах контратаки пока устанавливается.

Ирак

Представители командования иракской армии заявили о том, что район Шумер, расположенный на юго-востоке Мосула, полностью освобожден от террористов ИГ. На данный момент правительственные войска вернули под свой контроль около 70-80% восточной части города. Тем не менее чуть раньше представитель ООН признал, что гражданское население составляет почти половину от общего числа раненых в ходе операции армии Ирака при поддержке западной коалиции против ИГ в Мосуле.