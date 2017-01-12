Пьяные монтеры под Новый год расстреляли и сожгли коллегу в Югре

Ханты-Мансийск, 12 января. Железнодорожники расстреляли и сожгли своего коллегу в Югре. Обугленный труп монтера нашли в вагончике на 141-м километре участка железной дороги Орт-Ягун — Айка Сургутского района.

Первичный осмотр тела погибшего не выявил признаков насильственной смерти, однако после вскрытия стало понятно, что смерть мужчины наступила в результате огнестрельного ранения в голову. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве, сообщил URA.ru официальный представитель регионального СУ СК РФ Дмитрий Лебедев. Подозреваемых задержали в течение суток.

Оказалось, что монтера прикончили собственные коллеги. Убийство произошло в новогоднюю ночь. Железнодорожники распивали спиртное, в ходе застолья вспыхнула ссора, которая обернулась трагедией. Двое монтеров восемь раз выстрелили в мужчину, а потом решили замести следы преступления, спрятав труп в вагончике, который затем подожгли, инсценируя неосторожное обращение с огнем из-за сигареты.

