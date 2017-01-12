Шойгу заставит НАТО понервничать: почему «Калибры» вызывают шок и трепет

Развитие высокоточных средств поражения в будущем позволит перенести сдерживающий фактор в неядерную плоскость. К 2021 году корабли с крылатыми ракетами «Калибр» составят основу группировки носителей высокоточного оружия. Об этом заявил в четверг, 12 января, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с военным экспертом об особенностях «Калибров» и их отличиях от натовских аналогов.

На сегодняшний день подводные лодки и новейшие корабли активно оснащаются крылатыми ракетами «Калибр». Одновременно идет модернизация на эти же ракетные комплексы кораблей и подлодок, которые находятся в боевом составе флота.

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«Ракеты «Калибр» выпускаются в двух видах. Это целое семейство ракет. Они размещаются на кораблях надводного исполнения (малоракетные корабли, эсминцы, фригаты), а также на подводных лодках, которые также оснащаются так называемыми ракетными торпедами. Например, на подлодке «Северодвинск», что расширяет ее диапазон решаемых задач. Если мы говорим про обычные противокорабельные ракеты (надводного исполнения), то их существует порядка трех видов, они отличаются массой боевой части, а также дальностью и скоростью полета. Есть дозвуковые ракеты, а есть такие, которые на конечном этапе развивают скорость порядка трех чисел маха», — пояснил ФАН военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По словам военного эксперта, ракеты-торпеды предназначены для борьбы с подводными лодками противника. Поэтому если рассматривать боевую единицу как подводную лодку «Северодвинск», она может вести борьбу как с надводными, так и подводными кораблями противника. То есть, например, для авиационно-ударного соединения или группы в составе авианосца и кораблей прикрытия подводная лодка проекта «Ясень» станет очень грозной силой. Потому что она может нанести удар по кораблям, прежде всего авианосцам и крупным судам, а также по подводным лодкам, которые входят в это соединение.

«Ракеты «Калибр» впервые были испытаны во время боевых операций в Сирии. Этими ракетами стреляли как малые ракетные корабли Каспийской флотилии, так и подводные лодки («Ростов-на-Дону» из акватории Средиземного моря). «Калибр» опережает известные зарубежные аналоги, превышая их по дальности и эффективности поражения цели, потому что противокорабельные ракеты, которые стоят на вооружении флотов НАТО, в основном дозвуковые. Системы ПВО противника, которые стоят на кораблях альянса, могут с трудом найти и поразить эти ракеты. «Калибры» очень сильно озадачили командование флотов стран НАТО и привели их в шок и трепет. Это очень универсальные ракеты. Кроме того, кроме кораблей «Калибры» могут располагаться на самолетах-носителях морской авиации. Есть у нас охотники за подводными лодками и корабли ракетоносцы, которые могут применять эти комплексы по кораблям противника», — резюмировало Алексей Леонков.