Украина запретила «Дождь», «посягнувший» на ее суверенитет

Киев, 12 января. Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины запретил ретрансляцию российского телеканала «Дождь». Об этом журналистам в четверг заявил представитель ведомства Сергей Костинский.

Как отметила украинская сторона, «Дождь» не признавал суверенитет и территориальную целостность Украины, а его журналисты неоднократно посещали Крымский полуостров. Кроме того, в эфире телеканала была зафиксирована российская реклама.

Напомним, ранее стало известно о том, что Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило показывать сериал «Человеческий фактор».

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