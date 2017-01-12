Москва, 12 января. Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что благодаря содействию органов прокуратуры и представителей военного ведомства РФ гособоронзаказ в 2016 году выполнен практически полностью.

Это заявление Юрий Чайка сделал на заседании, посвященном празднованию 295-летия прокуратуры России. Генпрокурор подчеркнул, что взаимодействие Военно-промышленной комиссии и Минобороны России привело к укреплению финансовой дисциплины при выполнении гособоронзаказа. В этой деятельности непосредственное участие приняли сотрудники военной прокуратуры.