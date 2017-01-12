Исаакиевский собор станет бесплатным для посещения

Санкт-Петербург, 12 января. Вход в знаменитый петербургский Исаакиевский собор станет бесплатным для посетителей. Такое решение приняла в четверг Русская православная церковь, в чье пользование был передан собор.

При этом представитель РПЦ не уточнил, будет ли бесплатным вход на колоннаду. Председатель Патриаршего Совета по культуре епископ Егорьевский Тихон, в свою очередь, отметил, что церковь не планирует вводить никаких ограничений на вход в храм, однако посетителям нельзя будет входить в алтарную часть во время служб.

«Будет предлагаться: обождите, зайдите с другой стороны», — сказал он.

Как сообщает Ura.ru, окончательно Исаакиевский собор будет передан РПЦ до декабря. Такое распоряжение дал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.