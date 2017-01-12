Медведев напомнил кабмину позицию Путина по пересмотру НДФЛ

Москва, 12 января. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что в правительстве не обсуждается вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ.

Так, глава кабмина напомнил, что в настоящее время в повестке дня не стоит вопрос прогресса по налогу на доходы физических лиц, о чем также в конце года говорил президент страны Владимир Путин.

«Но все равно нужно кому-то из коллег по правительству сказать, что этот вопрос обсуждается. Не обсуждается», — сказал премьер, выступая на Гайдаровском форуме.

Напомним, ранее Медведев заявил, что Россия преодолела кризис лучше, чем ей предсказывали многочисленные прогнозы.

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