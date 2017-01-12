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Видео с чужой планеты: как станция Huygens на Титан садилась
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Видео с чужой планеты: как станция Huygens на Титан садилась

Сегодня 15:20
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Видео с чужой планеты: как станция Huygens на Титан садилась

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) продемонстрировало миру видеозапись спуска космического зонда «Гюйгенс» (Huygens) на поверхность самого крупного спутника Сатурна — Титана. Опубликованный ролик — это демонстрация научных достижений и невероятного терпения ученых, считает научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

Необходимо отметить, что сам по себе ролик был смонтирован из огромного количества снимков, сделанных космической станцией при подлете и во время посадки на второй по величине спутник планеты в Солнечной системы (после спутника Юпитера Ганимеда). Запись опубликована на канале Лаборатории реактивного движения на видеохостинге YouTube.

Анимированный ролик демонстрирует момент входа космического аппарата в 400-километровую толщу атмосферы Титана, при этом можно заметить горы и скалистые образования планетоида. Примечательно, что из-за органических соединений, включающих в себя атомы азота, в атмосфере Титана преобладает оранжевый цвет.

«Очень красивое видео, показывающее, как выглядит посадка на космическое тело, удаленное от Земли на 1,2 млрд км. Оно завораживает и дает понять, что научный потенциал человечества способен вытащить его из колыбели и отправить к звездам, как мечтали Сергей Королев и Вернер фон Браун. Да, пока это видео, склеенное из фотографий, но когда-нибудь мы сможем увидеть такие посадки в высочайшем разрешении», — отмечает эксперт.

Миссия «Кассини-Гюйгенс» (Cassini-Huygens) — это совместный проект NASA, Европейского и Итальянского космического агентств. Руководили проектом сотрудники Лаборатории реактивного движения Пасадены. Главной задачей проекта являлось исследование газового гиганта Сатурна, системы его колец и самого крупного спутника — Титана.

Видео с чужой планеты: как станция Huygens на Титан садилась

«Миссия началась в октябре 1997 года. Тогда с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель, которая запустила автоматический космический аппарат в сторону Сатурна, который в 2004 году вышел на орбиту гиганта. Вы представляете, какое необходимо терпение для того, чтобы отправить свое детище в космос, не зная, долетит ли оно? У инженеров NASA и ЕКА стальные нервы, потому что даже малейшая ошибка, допущенная при проектировании зонда, может привести к его крушению в самом конце полета. И известно об этом станет только после 5 или 6 лет ожидания. Это жестоко, но, благо, все обошлось», — заключил Галкин.

Как сообщают Известия, спутник Сатурна Титан практически в полтора раза превышает диаметр Луны и вдвое больше его по массе. Температура на Титане составляет минус 180 градусов Цельсия. Внешняя поверхность планеты, в том числе многочисленные реки и озера Титана, состоят из углеводородов.

комментарии
Сергей Чемеков
#александр галкин
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