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Актер Максим Матвеев объяснил, почему в детских больницах нужен доктор-клоун
Общество

Актер Максим Матвеев объяснил, почему в детских больницах нужен доктор-клоун

Сегодня 15:30
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Актер Максим Матвеев объяснил, почему в детских больницах нужен доктор-клоун

Москва, 12 января.  Актер театра и кино Максим Матвеев является художественным руководителем благотворительного фонда «Доктор Клоун». В рамках проекта артисты приезжают со спектаклями и мастер-классами к детям, которые проходят лечение в больницах. Актер уверен, что присутсвие доктора-клоуна способно не просто отвлечь ребенка от болезненных лечебных процедур, но и мотивировать на скорейшее выздоровление, сообщает газета «Известия».

Благотворительный фонд выпустил спектакль «Снежная королева». Маленьким пациентам будет понятен язык пантомимы.

«Это спектакль без слов. А клоун — персонаж, который может не использовать вербальные инструменты общения. Мы столкнулись также с тем, что в российских больницах часто находятся дети, которые вообще не говорят по-русски. Они приезжают на лечение из других стран и не всегда успевают освоиться. Для них язык пантомимы будет понятен», — объяснил Максим Матвеев.

Язык клоунады для общения с проходящими лечение детьми был выбран после случая, когда перенесшая тяжелую операцию и отказывавшаяся от общения даже с близкими девочка обрадовалась визиту клоунов и отправилась вместе с ними гулять по больнице.

По словам Матвеева, привлекать сильных мира сего, благотворителей к помощи лучше через отсылку к их детству. «Многие из них через свои воспоминания о больницах осознают важность возвращения детства в палаты и необходимость докторов-клоунов», — заметил актер.

комментарии
Таисия Григорьева
#максим матвеев
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