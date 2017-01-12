Школьники потерялись в лесу во время физкультуры под Томском

Томск, 12 января. Ученики начальной школы потерялись в лесу вместе с учителем во время урока физкультуры под Томском, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

Учитель и школьники отправились в лес, чтобы провести урок физкультуры на лыжах. Однако они сбились с пути и не смогли выйти из леса самостоятельно. Они позвонили по телефону и сообщили о произошедшем.

Инцидент произошел в районе деревни Кисловка. В этот день температура воздуха держалась на уровне 10–13 градусов мороза.

«По состоянию на 17.00 (по местному времени. — Прим. ФАН) из леса транспортировано четыре ребенка, — рассказали спасатели. — Медицинская помощь им не требуется».

Как сообщили местные жители, все участники злополучного похода на лыжах были найдены.

Ранее сообщалось, что пензенские следователи разыскивают мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над 11-летним ребенком в подъезде многоквартирного дома.