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Общество
Хулиганы из Новосибирска, отрезавшие челку анимешнику, попали под следствие

Хулиганы из Новосибирска, отрезавшие челку анимешнику, попали под следствие

14:58  12 Января 2017
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Хулиганы из Новосибирска, отрезавшие челку анимешнику, попали под следствие

Новосибирск, 12 января. В связи с широким общественных резонансом в связи с публикацией в Интернете видеозаписи, на которой молодые люди насильно отрезают ножом длинные волосы у молодого человека неформальной внешности возбуждено уголовное дело в отношении двоих подростков. Проведенная полицией проверка показала наличие в данном инциденте признаков преступления.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного второй частью 213 статьи УК РФ, в которой рассматривается хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — сообщает пресс-служба следственного управления Российской Федерации по Новосибирской области.

Напомним, как сообщало агентство Ura.ru, пользователи Интернет были неприятно поражены выложенной в Интернет видеозаписью, на которой двое молодых людей избивают своего сверстника, требуя от него, чтобы он постригся. 

Валентин Меликов
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