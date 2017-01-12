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«Алхимик» из Владимирской области взорвался при попытке получить золото
Происшествия

«Алхимик» из Владимирской области взорвался при попытке получить золото

Сегодня 14:49
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«Алхимик» из Владимирской области взорвался при попытке получить золото

Владимир, 12 января. Житель Владимирской области погиб при взрыве, который произошел в ходе химической реакции, благодаря которой начинающий «алхимик» рассчитывал получить золото. Об этом сообщает региональное управление СК РФ. 

По предварительным данным, мужчина решил провести опыт поздно вечером накануне ,11 января. Местом для опыта стала кухня в его частном доме. Мужчина заранее приобрел химические реактивы и препараты, из которых рассчитывал получить сплав золота. Однако в какой-то момент что-то пошло не так, и прогремел взрыв. 

«По пути в больницу в машине скорой медицинской помощи пострадавший скончался от острой кровопотери», — говорится в сообщении СК.

Уточняется, что погибший работал на пилораме, у него осталось трое маленьких детей. По некоторым сведениям, рецепт, который стоил ему жизни, мужчина нашел в Интернете. 

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