Боец Росгвардии ценой своей жизни спас командира в ходе спецоперации в Чечне

Москва, 12 января. Двое бойцов Росгвардии погибли в результате боестолкновения с членами бандформирования возле населенного пункта Гелдаган в Чеченской Республике., связанного с запрещенной в России группировкой ИГ.

В результате спецоперации банда, связанная с запрещенной в России группировкой ИГ, была ликвидирована. Однако при столкновении погибли два бойца Росгвардии: рядовой Хамзат Хашумов и ефрейтор Бекхан Хутаев, пишет «Свободная Пресса» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Хашумов ценой своей жизни спас командира роты спецназа. «Заметив, что боевик целится в командира, росгвардеец Хашумов бросился к нему и прикрыл собой», — сообщает пресс-служба.

Ефрейтор Хутаев скончался в больнице от полученных в ходе спецоперации ранений. Семьям погибших окажут моральную и материальную помощь, а бойцов представят к высоким госнаградам.