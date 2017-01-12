Донбасс станет предметом отдельного разговора с Тиллерсоном — Песков

Москва, 12 января. Российские власти не станут пока комментировать заявление кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона по поводу роли Москвы в украинском кризисе. Об этом в четверг сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время он отметил, что Россия готова объяснить свою позицию новому американскому руководству касательно вооруженного конфликта в Донбассе.

«Я оставил бы это без реакции. Мы будем разъяснять госсекретарю Тиллерсону все соответствующие вопросы по мере того, как они у него будут появляться», — подчеркнул Песков.

Напомним, что ранее Тиллерсон заявил о необходимости поставки Киеву оборонительного вооружения в связи с действиями России.