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Путин и Эрдоган обсудили подготовку к переговорам по Сирии в Астане
Политика

Путин и Эрдоган обсудили подготовку к переговорам по Сирии в Астане

Сегодня 14:40
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Путин и Эрдоган обсудили подготовку к переговорам по Сирии в Астане

Москва, 12 января. Соблюдение договоренности о прекращении боевых действий в Сирии и совместные усилия по подготовке межсирийских переговоров в Астане стали главными темами телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Соответствующую информацию приводит пресс-служба Кремля.

Как говорится в сообщении, в ходе переговоров стороны также отметили, что договоренности между правительством Сирии и умеренной оппозицией о прекращении боевых действий, достигнутые при посредничестве России и Турции, в целом соблюдаются.

Напомним, накануне Казахстан подтвердил готовность к предоставлению площадки для переговоров по урегулированию в Сирийской республике, которые должны быть проведены в Астане.

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Тимур Румянцев
#путин #россия #сирия #турция #эрдоган #переговоры #казахстан #астана
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