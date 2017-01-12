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Исаакий как объект РПЦ не будет финансироваться из бюджета — вице-губернатор Петербурга
Общество

Исаакий как объект РПЦ не будет финансироваться из бюджета — вице-губернатор Петербурга

Сегодня 14:32
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Исаакий как объект РПЦ не будет финансироваться из бюджета — вице-губернатор Петербурга

Санкт-Петербург, 12 января. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов заявил, что Исаакиевскому собору очень повезло с расположением, поскольку он «стоял на высочайшем туристическом трафике и люди принимая спонтанные решения зайти в собор, платили большие деньги».

«Музей получал хороший деньги, при этом нес небольшие затраты. Этому музею очень повезло. Город не выделял денег музею, это было не нужно. Сейчас город понесет расходы, передавая музею здание на Думской, и здание на Большой морской. Это серьезные расходы. Деятельность музея была оплачена горожанами и гостями города. Сегодня все посетители будут освобождены от этих платежей. Это позитивное событие, большое благо в жизни города», — заявил чиновник.

Также вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов пообещал, что объекты РПЦ не будут финансироваться из городского бюджета, потому что это прямо запрещено законодательством России.

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Алексей Громов
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