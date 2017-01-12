Россия преодолела кризис успешнее всех прогнозов — Медведев

Москва, 12 января. Россия преодолела кризис лучше, чем ей предсказывали многочисленные прогнозы. Тем не менее, еще остаются нерешенные проблемы. Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев во время выступления на Гайдаровском форуме.

Российский премьер подвел итоги экономического развития России.

«То, что Россия, хочу уже так сказать, прошла через кризис гораздо лучше многих прогнозов, не означает, что все наши проблемы решены», — отметил он.

Также премьер напомнил, что для любой экономики нормой является «рост на уровне потенциальных возможностей».