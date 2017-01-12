Рогозин поблагодарил Генпрокуратуру за устранение нарушений на "Восточном"

Москва, 12 января. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил, что нарушения, выявленные при строительстве космодрома «Восточный», были устранены при содействии прокуратуры.

Комиссия по наведению порядка на космодроме, созданная президентом России, работала в тесном сотрудничестве с Генеральной прокуратурой, заявил вице-премьер. Строительство этого объекта является стратегически важным для всей страны, подчеркнул Рогозин. Также он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с органами прокуратуры.

Ранее Газета.ру написала о том, что вице-премьер России Дмитрий Рогозин иронично прокомментировал заявление Киева о превосходстве Украины в создании ракетного оружия.