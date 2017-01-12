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«Газпром» рассказал, когда пройдут трехсторонние переговоры по газу
Экономика

«Газпром» рассказал, когда пройдут трехсторонние переговоры по газу

Сегодня 14:51
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«Газпром» рассказал, когда пройдут трехсторонние переговоры по газу

Москва, 12 января. Трехсторонние переговоры по газу, в которых примут участие представители России, Еврокомиссии и Украины, могут пройти уже в феврале. Об этом журналистам заявил председатель совета директоров российской транснациональной корпорации «Газпром» Виктор Зубков.

По словам Зубкова, над этим вопросом сейчас работает министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

«Наверное, будут какие-то встречи, я думаю. Может не в январе, в феврале», — объяснил он.

Как ранее сообщало агентство НСН, украинская сторона увеличила объемы отбора газа из подземных хранилищ.

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Алексей Громов
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