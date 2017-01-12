Песков: Россияне из «списка Савченко» получают юридическую помощь

Москва, 12 января. Все россияне, которым необходима юридическая помощь (в том числе те, кто значится в т.н. «списке Савченко»), получают ее. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что помощь оказывается всем россиянам, которые нуждаются в юридической защите, в том числе и тем, кто значится в т.н. «списке Савченко». При этом представитель Кремля признался, что деталями по нему не владеет.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» депутат ВРУ Надежда Савченко опубликовала списки пленных в Донбассе.