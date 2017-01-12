FAN-TV Лента новостей
Медведев: Долгосрочная стагнация угрожает всей мировой экономике
Политика

Медведев: Долгосрочная стагнация угрожает всей мировой экономике

Сегодня 14:23
40

Медведев: Долгосрочная стагнация угрожает всей мировой экономике

Москва, 12 января. Долгосрочная стагнация угрожает не только России, но и всей мировой экономике, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время выступления на Гайдаровском форуме.

Медведев обратил внимание, что экономика России тесно связана с мировой, «даже несмотря на специфику нынешней ситуации».

«Очевидно, что есть одна общая проблема… — это риск долгосрочной стагнации, — объяснил он. — Уже понятно, что восстановить нормальные темпы роста только за счет денежной и бюджетной политики не получится, требуются серьезные структурные реформы».

Накануне в правительстве России назвали разумным возобновление экономических отношений с США.

комментарии
Катерина Тимошенская
#дмитрий медведев
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: Киев может невольно «подарить» ЛНР и ДНР суверенитет, 5 часов огня ВСУ в Зайцево

Сегодня 14:05
200

Трамп придет, порядок наведет: почему Сенат США голосует против Obamacare

Сегодня 13:51
136

Сирия сегодня: засада для ИГ в Алеппо, ВКС РФ и ложь FoxNews

Сегодня 13:39
307

Старый Новый год — 2017: когда отмечают, история, традиции и гадания, поздравления для SMS

Сегодня 13:03
295

Сирия новости 12 января 2017 12.30: САА уничтожила конвой ИГ в Алеппо, боевики оппозиции стреляют по детям в Идлибе

Сегодня 12:30
457
Показать еще
Прямая трансляция

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Песков о заявлениях Тиллерсона про хакерские атаки: Это настоящая истерика

14:26

Песков: Россияне из «списка Савченко» получают юридическую помощь

14:25

Медведев: Долгосрочная стагнация угрожает всей мировой экономике

14:23

Мотострелки ЗВО отработали оперативную переброску на дальний полигон

14:22

Песков не считает «пакет Яровой» угрозой инновационному развитию мира

14:22

Ученые рассказали о шести жизнях клеток, наводящих порядок в голове

14:21

Палач ИГ «Джихади Джек» довел родителей до скамьи подсудимых в Великобритании

14:16

Последний пострадавший от «Боярышника» в Иркутске проведет остаток жизни в хосписе

14:15

Россия не принимает позицию Тиллерсона по Крыму — Песков

14:13

Мокрецов рассказал, кто финансировал последний ремонт Исаакия

14:10

Уральские ученые нашли в Иране 12 кг метеоритов, схожих с марсианскими

14:09

Дата переговоров по Сирии в Астане официально не определена — Песков

14:08
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Песков о заявлениях Тиллерсона про хакерские атаки: Это настоящая истерика
Читать
Закрыть