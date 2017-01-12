Медведев: Долгосрочная стагнация угрожает всей мировой экономике

Москва, 12 января. Долгосрочная стагнация угрожает не только России, но и всей мировой экономике, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время выступления на Гайдаровском форуме.

Медведев обратил внимание, что экономика России тесно связана с мировой, «даже несмотря на специфику нынешней ситуации».

«Очевидно, что есть одна общая проблема… — это риск долгосрочной стагнации, — объяснил он. — Уже понятно, что восстановить нормальные темпы роста только за счет денежной и бюджетной политики не получится, требуются серьезные структурные реформы».

Накануне в правительстве России назвали разумным возобновление экономических отношений с США.