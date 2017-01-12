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Россия не принимает позицию Тиллерсона по Крыму — Песков
Политика

Россия не принимает позицию Тиллерсона по Крыму — Песков

Сегодня 14:13
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Россия не принимает позицию Тиллерсона по Крыму — Песков

Москва, 12 января. Российские власти уважают мнение кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона касательно Крыма, однако не разделяют его. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с такими формулировками и будем аргументированно объяснять свою позицию», — отметил он.

Напомним, что ранее соратник избранного президента США Дональда Трампа, который претендует на пост госсекретаря, заявил, что Крым можно признать российским только при условии учета украинских интересов. Примечательно, что сам Трамп во время избирательной кампании заявлял о готовности признать Крым российским, если его переход в состав РФ действительно был сделан с учетом интересов местных жителей. 

комментарии
Геннадий Плющев
#дмитрий песков #рекс тиллерсон
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Песков о заявлениях Тиллерсона про хакерские атаки: Это настоящая истерика
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