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Шойгу: Ситуация в мире становится всё более запутанной
Политика

Шойгу: Ситуация в мире становится всё более запутанной

Сегодня 14:35
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Шойгу: Ситуация в мире становится всё более запутанной

Москва, 12 января. В лекции, прочитанной главой министерства обороны России руководству ведомства, Сергей Шойгу коснулся своего видения международной политической обстановки. В настоящее время, по его словам, система взаимоотношений между государствами переживает не лучший период, при этом в ближайшее время значимость военной силы в отношениях между государствами будет только расти.

«Ситуация в мире становится всё более запутанной. Обостряется конкуренция за мировое лидерство и обладание ресурсами. Среди ведущих стран отсутствует единое видение мироустройства, — отметил министр. — Наблюдается возрастание роли военной силы как инструмента реализации интересов государств и ослабление институтов обеспечения глобальной безопасности».

По словам Шойгу, страны Запада продолжают рассматривать укрепление российского влияния на пространстве бывшего Советского Союза как угрозу для их национальной и коалиционной безопасности, однако Россия не может отказываться от этого курса ради обеспечения своих жизненных интересов.

комментарии
Валентин Меликов
#сергей шойгу
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