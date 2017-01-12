Мотострелки ЗВО отработали оперативную переброску на дальний полигон

Санкт-Петербург, 12 января. Мотострелковые подразделения Западного военного округа были оперативно переброшены на незнакомый полигон самолетами Ан-12 и Ан-26, а также вертолетами Ми-8 и Ми-26.

Во время тренировки перед мотострелками стояла задача оперативно погрузить вооружение, технику, боеприпасы и МТС на авиатранспорт и совершить перелет на один из отделенных оперативных аэродромов. После приземления бойцы должны разведать незнакомый полигон, определить вероятные направления угрозы, оборудовать лагерь и выставить соответствующее дальнее и ближнее охранение. Подобные тренировки проходят для повышения мобильности мотострелков и готовности выполнять боевые задачи на незнакомой местности.