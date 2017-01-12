Мокрецов рассказал, кто финансировал последний ремонт Исаакия

Санкт-Петербург, 13 января. Вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов ответил на вопрос, на чьи средства последний раз ремонтировали Исаакиевский собор.

«Последний ремонт Исаакия выполнялся на средства городской казны», — заявил он. Ранее специалисты уже высказали опасения, что Петербург не сможет выделять необходимые средства на ремонт храма, поэтому его может постигнуть печальная судьба Казанского собора.

Напомним, в случае передачи Исаакия в пользование РПЦ, расходы на содержание собора лягут на городской бюджет. А вот какие средства сможет выделить городская казна, сейчас сказать невозможно. Именно поэтому реставраторы начали бить тревогу, опасаясь за сохранность памятника культуры.

